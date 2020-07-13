تسجيل تعافي عدد كبير من مصابي كورونا خلال يوم واحد في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين تسجيل حصيلة كبيرة من المتعافين من مصابي فيروس كورونا المستجد بحصيلة بلغت 2704 حالة إضافية.

كما أعلنت تسجيل 2852 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 235111 حالة، من بينها 63026 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2235 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي169842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى2243 حالة وفاة.

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