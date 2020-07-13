«التمييز البحرينية» تؤيد حكم إعدام متهمين بقتل ضابط شرطة

المصدر: المنامة- بنا

أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، عقوبة الإعدام بحق متهميْن بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، وذلك وفق «بيان» للنائب العام في المملكة، اليوم، الاثنين.

وأصدرت المحكمة الأعلى في البحرين حكم الإعدام ضد المتهميْن بقتل رجل شرطة، بعد أن ثبت إدانتهما.

وصرح رئيس المكتب الفني للنائب العام، المحامي العام المستشار هارون الزياني، أن محكمة التمييز أقرت، اليوم، الحكم الصادر بإعدام متهميْن لقتلهما شرطي، والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.

وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر الزياني أن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل عناصر الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14 فبراير 2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير، بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة، وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام عناصر الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قام المحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة، ما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز