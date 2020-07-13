مفاجأة من الصحة المصرية: لا جدوى من بوابات التعقيم!

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد انتشار بوابات التعقيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ورش الموظفين أو الزوار قبل دخولهم بمواد التعقيم، قالت وزارة الصحة المصرية إنه لا جدوى من هذه البوابات وقد تسبب مشاكل صحية إذا وصلت للعين.

وقال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه لا داع لرش الأشخاص بالمطهرات أو حتى الملابس للوقاية من فيروس كورونا بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأضاف الدكتور إيهاب عطية مدير ادارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن بوابات التعقيم لا جدوى منها وقد تسبب مشاكل صحية بسبب المواد الكيمائية المستخدمة فيها كحساسية الجلد والعين إذا وصلت المادة الكيمائية للعين مثلا.

وأضاف: "يجب الحرص الشديد على غسيل الأيدي وتطهيرها وعدم الخروج بدون ماسكات خاصة في المناطق المزدحمة".

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 24419 حالة حتى اليوم. بعد خروج 543 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و 3858 حالة وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز