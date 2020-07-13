بالفيديو.. ماذا كتب السيسي لطفلة "الأسمرات 3" على لعبتها؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإهداء طفلة من أطفال حي «الأسمرات 3» إهداءً خاصًا على الهدايا التي قام بتوزيعها عليهم، صباح أمس، خلال افتتاحه المشروع وخلال تفقده لمبنى الحضانة الذي تم إنشاؤه، بحسب "المصري اليوم".

وظهر السيسي وهو يتفقد أحد فصول الحضانة، وقال لطفلة تدعى ساندي: «أنا هاكتبلك إهداء على الهدية.. ابنتي ساندي ربنا يحفظك».

وألقى أحد الأطفال أمام الرئيس السيسي قصيدة في حب الوطن، قائلًا: «عاشقين ترابك يا مصر وكل شيء فيكي.. مهما الخسيس يجرحك أو حتى يأذيكي.. هنعيش نبوس القدم ونطوف حواليكي.. دا إنت الأمل ضمانا بإيدكي.. إزاي؟.. إزاي؟ نخون عهدنا ونبيع أراضيكي، دا إحنا بروحنا نفديكى»

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