مسبار الأمل مصدر إلهام للعرب

المصدر: الكويت – أحمد الأسعد

أكدت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية (يتبع مجلس الوزراء) د. سميرة السيد عمر، أن مسبار الأمل الإماراتي سيشكل مصدراً لإلهام الشباب العربي والأجيال القادمة، وسيعزز شغفهم بهذا العلم، وسيثير مزيداً من الاهتمام نحو تطوير برامج الفضاء في جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية ويرفع من اهتمامها بالبرامج البحثية المتخصصة.

وفي تصريح خاص لــ «البيان» قالت سميرة السيد عمر «أيام قليلة وتدفعنا الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة تاريخية بإرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، وهي عملية على أهميتها العلمية وفي مجال البحث والاستكشاف، تفتح المجال أمام العرب لسبر أغوار الكون». وأضافت أن هذه العملية تحمل أيضاً معها بشارة الأمل بأن العرب يمكنهم – بل وفي سبيلهم – إعادة نهضتهم العلمية التي نقلتها عنهم حضارات أخرى وبنت عليها، مشيرة إلى أنه يعد إنجازاً يرفع الروح المعنوية لشعوبنا ويوجه اهتمام الشباب نحو دراسة العلوم والتخصص في دراسة البرامج الفضائية. وأشادت بمساهمة الكوادر النسائية في هذا الإنجاز العلمي المهم، وهو أمر مهم يعكس الدور الممتاز الذي تقدمه المرأة الإماراتية بوجه خاص والخليجية والعربية بشكل عام في مجال البحث العلمي والابتكار.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يأتي في وقت تعاني المنطقة من صراعات فكرية وأيديولوجية بالغة التعقيد، لذلك سيكون هذا المسبار أداة لعودة الاتزان لاهتمامات الشباب، وسيكون نافذة عربية لآفاق جديدة ومنصة قائدة في مجاله على نطاق دول العالم النامي، وربما يساهم في تغيير خارطة التنمية في الدول النامية.

وأكدت أن الإمارات تستحق منا أن نحيّيها ونبارك لها، متمنية لها المزيد من التقدم الحضاري الملهم في ظل قياداتها الواعية. كما أشادت بالمؤسسات العلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى وجه الخصوص تلك المشاركة في هذا المشروع مع كل فرق العمل والمشاركين في العمل تخطيطاً وتنفيذاً وإدارة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز