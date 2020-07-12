مشاورات برلمانية تونسية مكثفة لعزل الغنوشي

المصدر: تونس- البيان

بدأت أربع كتل برلمانية في تونس، اليوم، في إجراء مشاورات لعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب.

وذكرت مصادر أن كلاً من الكتلة الوطنية، كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية ستعقد غداً الاثنين اجتماعاً، لتدارس الوضع وإقرار ما يجب القيام به ل

لإطاحة الغنوشي. كما ذكرت أن العدد المطلوب لتوقيع لائحة سحب الثقة من الغنوشي قد تحقق وهو 73 نائباً، في حين أن التصويت خلال الجلسة العامة يتطلب 109 أصوات لتغيير رئيس البرلمان.

قال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار: إن الكتل البرلمانية الأربع اتفقت على البدء في إجراءات سحب الثقة من الغنوشي.

وأوضح عمار أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان، بسبب خروقات عدة للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

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