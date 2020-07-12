العراق‏: المنافذ الحدودية مع إيران تخضع للقانون

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أعلن العراق اليوم الأحد أن منافذه الحدودية مع إيران تخضع للقانون، مؤكداً قيامه بتطهير الشريط الحدودي مع إيران من الخلايا الإرهابية.



وكشف ‏الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن الخلايا الإرهابية استخدمت العبوات الناسفة لإعاقة تحرك القوات الأمنية في عملية «أبطال العراق»، معلناً انخفاض العمليات الإرهابية في بلاده، بسبب تحركات القوات الأمنية وملاحقة الخلايا الإرهابية.



وأكد ‏الخفاجي، أن المنافذ الحدودية مع إيران تخضع للقانون الآن‏، مشيراً إلى أن مهمة «أبطال العراق» تقوم بتطهير الشريط الحدودي مع إيران من الخلايا الإرهابية.



وأعلن الخفاجي في وقت سابق أن «عملية أبطال العراق الرابعة تضمنت تمشيط بعض المناطق الحدودية التي يعتقد أن الإرهابيين يتواجدون فيها، إضافة إلى السيطرة على المنافذ». وأضاف أن قوة من الرد السريع تمسك هذه المنافذ الحدودية، مبيناً أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة المحافظة على المنافذ الحدودية ومنعها من الفاسدين وملاحقتهم ومطاردتهم، ولذلك فإن العملية تسير وفق ما هو مخطط لها.



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتح منفذ مندلي الحدودي للتبادل التجاري الجزئي. وقال إن «مرحلة إعادة النظام والقانون بدأت ولن نسمح بسرقة المال العام في المنافذ»، مؤكداً أن الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية.

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