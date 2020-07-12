«مهندس» يبيع «الذرة» على قارعة الطريق..!!

المصدر: غزة - وليد عبد الرحمن

على نار مشتعلة يسلق حمدي أكواز الذرة، وكذلك يغلي القهوة لزبائنه الذين يقصدونه ليس فقط لأجلها، وإنما أيضاً لسماع قصته المؤلمة والمرة كفنجان القهوة الذي تصنعه يداه.



وفي متاهات الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي، تضيع أحلام المهندس حمدي لبد على أرصفة الطرقات، حمدي الذي لم يستسلم لجيش البطالة، ترك شهادته في الهندسة معلقة على جدار غرفته وباشر بالعمل على عربة لبيع أكواز الذرة والمشروبات الساخنة.



حمدي كما الكثير من سكان قطاع غزة الذين أحبطتهم اعتذارات المؤسسات أو الشركات التي يتقدمون للعمل فيها، ولكنه أخذ لنفسه مكاناً بعيداً عن مركب البطالة، وأصبح يثابر للوصول إلى لقمة الخبز.



يجوب بعربته أرصفة الطرقات لبيع أكواز الذرة والقهوة للمارة، إذ قرر اللجوء إليها بعد أن أغلق محله المتخصص في صيانة الحواسيب، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.



«المهندس»



يجر عربته التي أطلق عليها اسم «المهندس» إلى أماكن تجمع السكان ليحصل على نقود يعود فيها إلى بيته.



يقول حمدي والعرق يتصبب من جبينه «بعد أن تقطعت أمامه كل السبل في الحصول عن فرصة عمل، قررت أن أصنع هذه العربة لأتمكن من بيع أكواز الذرة».



وأمام عربته الخشبية وسط مدينة غزة يقول إن هذه العربة باتت تمثل له الحياة الكريمة، وبسخرية يضيف «الشهادات بتطعمش خبز» بعد الرفض المتكرر لطلبات التوظيف التي تقدم بها للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.



وتحت أشعة الشمس اللاهبة يواصل لبد بيع الذرة المسلوقة لمساعدة والده في مصروف البيت، عمل يوفر له ولعائلته المكونة من 10 أفراد عشرة شواكل (ما يقارب دولارين أمريكيين) تزيد وتنقص في بعض الأيام، مما جعله يعيش حيرة التفكير بين بناء مستقبلة «الضائع» والمساعدة في رعاية عائلته.



ما يزيد الصورة سواداً بالنسبة إلى لبد هي طواقم البلدية المنتشرة في الشوارع وترصد عربته البسيطة وتمنعه من الاقتراب من التجمعات على الكورنيش وتهدده بمصادرة عربته ما إذا اقترب من كورنيش البحر بدعوى أنه مكان غير مناسب، أو عليه دفع ضرائب للبلدية، وهو بغير حاجة لها.



عشرات العربات



وبجانب بسطة حمدي، تنتشر عشرات العربات التي تتنوع ببيع حاجاتها: (الذرة، القهوة المكسرات، المثلجات، السندويشات، الألعاب..)، وبها يسترزق الباعة في الحصول على قوت عائلاتهم المستورة.



ولم تقتصر معاناة حمدي إلى هذا الحد، إذ تُعاني والدته من ورم سرطاني وتقضي أيامها في السفر لتلقي العلاج بين الحين والآخر.



يقول حمدي: إن جسد والدتي ينتشر فيه هذا المرض الخبيث يوماً بعد آخر، وهي بحاجة إلى المال من أجل شراء العلاج اللازم لها من أجل البقاء على قيد الحياة.



وتعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي يواجهها الخريجون الفلسطينيون مع كثرة العقبات وصعوبات الحصول على وظيفة ملائمة لتخصصاتهم الجامعية، فأعداد الخريجين كبيرة، ويطرقون الأبواب فور تخرجهم ويثابرون للحصول على وظيفة وعدم الالتحاق بمركب البطالة المقيت.

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