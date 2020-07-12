السيسي: كل مواطن مصري يطلب شقة سيحصل عليها

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الدولة ستساعد كل مواطن يحتاج إلى مسكن، في الحصول على شقة جديدة.



وقال الرئيس المصري، في كلمة خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأسمرات في القاهرة حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية": «كل مواطن مصري هيطلب شقة هنديهاله (كل مواطن سيطلب شقة سنعطيه)».



وأكد السيسي على ضرورة أن يتعاون المواطنون المصريون مع الدولة، من أجل الحصول على شقق، مشيراً إلى أن الدولة ستسهل على المواطنين الحصول على الشقق.



وطلب السيسي من المواطن المصري «أن يكون جاهزاً»، واعداً بأن «الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة».



وقال إن «الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول أن نساعدك في الحصول على ما تطلب».



وتابع: «الدولة المصرية أخذت عهداً على نفسها ألا تقوم بتنفيذ أي شيء، إلا بشكل يليق بمصر والمصريين. سنقوم بعمل أفضل شيء على قدر إمكاناتنا، في حال كانت يدنا واحدة».



ويعد مشروع «الأسمرات 3»، أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات في العاصمة المصرية القاهرة، ويوفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية، مجهزة بالكامل، ومفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز