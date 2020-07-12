مقتل وإصابة العديد من المدنيين في ثلاثة أقاليم أفغانية

المصدر: كابول - وكالات

ذكر مسؤولون أمس أن مدنيين في أفغانستان حوصرا في تبادل لإطلاق النار، فيما قتل العديد أو أصيبوا أو احتجزوا كرهائن في ثلاثة أقاليم أفغانية على الأقل.

وقال الناطق باسم الحاكم الإقليمي، باهر أحمدي إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل قائد شرطة محلي سابق في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وقتلوا والده واثنين من أقربائه.

وتمكن قائد الشرطة من النجاة من الهجوم. وتابع أحمدي أن السبب وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وفي إقليم باكتيا جنوب البلاد، احتجزت حركة طالبان ثمانية أشخاص كرهائن في محاولة لممارسة ضغط على السكان المحليين، حتى يقطع أقرباؤهم العلاقات مع الحكومة، طبقاً لما ذكره عضو مجلس الإقليم، جانات خان سامكاناي.

وأضاف أنه من بين الرهائن، ابن مسؤول المنطقة.

وأصيب مدنيان أيضاً في هجوم بقذائف هاون شنته حركة طالبان في إقليم ننكارهار، طبقاً لمتحدث إقليمي.

وكتب متحدث باسم مجلس الأمن الأفغاني، جاويد فيصل في تغريدة له على موقع (تويتر) أنه خلال أعمال عنف قتلت حركة طالبان 23 مدنياً في الأسبوع الماضي وأصابت 45 آخرين.

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