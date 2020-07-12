«كورونا».. السعودية تدعو للتريث في السفر وألمانيا تحشد لتضامن دولي

المصدر: عواصم - وكالات

تواصل جائحة كورونا الانتشار في العالم رغم التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي، ما يرسم تحديات أمام الدول باتباع منهج متوازن بين الانفتاح والإبقاء على التدابير الوقائية.

ودعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر للخارج في الوقت الحالي لعدم استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

ونصحت وزارة الصحة السعودية بعدم السفر حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين من زيادة فرصة الإصابة بفيروس كورونا خلال السفر.

حصيلة الجزائر

في الجزائر، تجاوزت حصيلة الوفيات الألف حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن رصد 8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واعترف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد أن الوضعية الحالية مقلقة كثيراً، خصوصاً بالنسبة لبعض الولايات، داعياً للاحتياط لأي طارئ في ظل ارتفاع الإصابات.

في ألمانيا، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يمكن السيطرة على أزمة جائحة كورونا إلا من خلال التضامن والتعاون على المستوى الدولي.

فرصة للسيطرة

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت: «فقط عندما نجد رداً عالمياً على هذا التهديد العالمي، سيكون لدينا فرصة للسيطرة على الجوائح، الآن ومستقبلاً».

وذكرت أن حكومتها تدعم من أجل ذلك الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن بلادها تشارك أيضاً في «برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز