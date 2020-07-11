مصر: فترة شراسة «كورونا» انتهت

المصدر: القاهرة- وكالات

قال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري، إننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة، أن فيروس «كورونا» أصبح أقل شراسة في مصر، مشيراً إلى أنه يكاد يكون فترة شراسة الفيروس انتهت.



وأشار القاضي، في تصريحات نقلتها «صدى البلد»، إلى أن تصريحات وزير التعليم العالي بشأن تجاوز مصر ذروة فيروس «كورونا»، ليس مجرد تصريح، ولكنه مبني على معلومات رئيسة، ودراسات من أماكن مختلفة.



وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن خطورة فيروس «كورونا»، بدأت تقل في مصر، حيث بدأت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» تنخفض تدريجياً، والواقع يؤكد ذلك، وبالتالي، ستعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وسنتعامل مع فيروس «كورونا» كأنه «دور برد عادي».



وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قال إن التاريخ سيتذكر كثيراً، الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة، لمواجهة هذه الجائحة.



وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أن الدولة المصرية، بذلت جهوداً كبيرة منذ اليوم الأول لظهور فيروس «كورونا»، لمواجهة هذه الأزمة.



ونوه وزير التعليم العالي، بأنه يمكن القول إنه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الذروة في «كورونا»، والآن، في مرحلة تسطيح أرقام الإصابات، استعداداً للنزول بشكل تدريجي، إلى أن تنتهي.



وأشار عبد الغفار، إلى أن انخفاض الأعداد بهذا الشكل اليومي، سببه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

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