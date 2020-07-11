مسؤول مصري: تجاوزنا ذروة إصابات كورونا وحاليا في مرحلة التسطيح

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إن هناك اجتماعا كل 48 ساعة في لجنة الأزمات بمحلس الوزراء المصري منذ بداية أزمة كورونا وتراجع الأرقام للمصابين ليس من فراغ بل نتيجة عمل كبير.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" بحسب موقع فيتو أن : "البيانات الموجودة خلال اَخر 3 أسابيع لها دلائل كثيرة أبرزها أن مصر قد تكون تجاوزت مرحلة ذروة الإصابات بكورونا وحاليًا في مرحلة تسطيح الأرقام استعدادًا للنزول تدريجيًا خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر".



وأضاف أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أحد أسباب انخفاض أعداد المصابين بكورونا ولكن من الوارد زيادة الإصابات مجددًا حال عدم الالتزام بالإجراءات.

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