لبنان الوضع يخرج عن السيطرة

المصدر: بيروت، جنيف - وفاء عوّاد، وكالات

حذّرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، من أن الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة، وجاء في بيان لباشليه أن بعض اللبنانيين الأكثر ضعفاً يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، مضيفة: «علينا التحرك فوراً قبل فوات الأوان».



ودعت باشليه الحكومة والأحزاب السياسية اللبنانية إلى الشروع في «إصلاحات عاجلة» والاستجابة إلى «احتياجات الشعب الأساسية على غرار الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم».



قنبلة عقوبات



من جهة أخرى، تردّدت معلومات مفادها أنه، وبينما يستعد السيناتور الأمريكي تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدّداً على ميليشيا «حزب الله» في مجلس الشيوخ، وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإن هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الإنسان.



وبموجب هذا القانون، أشارت مصادر مطلعة لـ«البيان» إلى أن واشنطن تُعدّ لقنبلة عقوبات على الفاسدين «ستزلزل» لبنان، لافتةً إلى أن العقوبات تشمل تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الأمريكي، كما دخول الأراضي الأمريكية.



وتحدثت مصادر سياسية عن وجود تحرّكات مرتقبة للعديد من الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لمساعدة الدولة اللبنانية في تنفيذ القرار 1559، لبسط سيطرتها على جميع أراضيها ونزْع سلاح كل الميليشيات، بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تُحدد آلية هذا التحرك ومن يشمل.

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