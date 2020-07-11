قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة السعودية وحزمها بإدارة الأزمة مع قطر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وضوح موقف الإمارات تجاه أزمة قطر، مشيراً إلى ثقة الدولة بحكمة السعودية وحزمها. وقال معاليه، في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»: «موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها»، وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: «وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة».

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