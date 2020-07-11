مواجهات في الحديدة مع تصعيد الحوثيين

المصدر: عدن - البيان

عادت المواجهات بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي وسط مدينة الحديدة بعد قيام الميليشيا باستهداف مخازن إحدى الشركات في مدخل المدينة، فيما أسقطت القوات المشتركة «مسيّرة» للميليشيا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر القوات المشتركة إن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية مخازن شركة العامري في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة وأن القوات المشتركة ردت واستهدفت مخابئ لميليشيا الحوثي داخل المدينة.

وفي جنوب المدينة قصفت ميليشيا الحوثي بالمدفعية مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي مستهدفة القرى والمناطق السكنية إلا أن القوات المشتركة تمكنت من إخماد مصادر النيران الحوثية، وأوقعت إصابات محققة في صفوف الميليشيا وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي جبهة قانية في محافظة البيضاء أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية، أطلقت نحو مواقعهم في جبهة الرخيم، كما صدت هجوماً كبيراً للميليشيا على عدد من المواقع في أطراف مديرية العبدية جنوبي مأرب.

وحسب مصادر عسكرية فإن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً بأنساق متتالية على القوات المشتركة وقبائل بني عبد وآل عواض في ميمنة منطقة «خرفان» جنوب مديرية العبدية، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الجانبين انتهت بصد الهجوم وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة، ضاعف أعدادها غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي.

ووفقاً لهذه المصادر فقد تراجعت ميليشيا الحوثي تحت ضربات القوات المشتركة والقبائل، وغارات مقاتلات التحالف حيث دمرت عربات قتالية وأخرى تحمل مقاتلين كما وقع آخرون في الأسر.

وفي محافظة صعدة نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف فدمرت عدداً من الآليات قتل من كان عليها من العناصر.

وعلى صعيد منفصل ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها وفرت المأوى لأكثر من 25,000 نازح في مأرب، كما قدمت مساعدات نقدية لتمكين الأسر النازحة من شراء المواد والأدوات اللازمة لإعادة بناء مخيماتهم التي تضررت من الفيضانات والعواصف في مأرب خلال شهر أبريل الماضي.

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