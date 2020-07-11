السودان يجيز «قانون إصلاح العدالة»

المصدر: الخرطوم - وكالات

أقرت الحكومة الانتقالية في السودان قانوناً جديداً لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد لضمان عدم الإفلات من المحاسبة وتفكيك شبكة جماعة الإخوان الإرهابية داخل مؤسساته.

التشريع الجديد وقع عقب مداولات استمرت لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام الإخوان البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله لاستشعارهم خطورة هذا القانون على عناصرهم المتورطة في جرائم مختلفة وينتظرون المحاكمة، بحسب خبراء ومراقبين.

ولا تزال تفاصيل القانون غير معلنة بعد لكن خبراء قانون اطلعوا على تسريبات له قالوا إنه يشكل ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية وسيساهم كثيراً في محاكمة عناصرها المحتجزة حالياً على ذمة جرائم مختلفة، ويمكن من إنهاء ثقافة الإلات من العقاب.

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