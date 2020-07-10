السعودية توجه إرشادات لأصحاب الأمراض المزمنة لمواجهة «كورونا»

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت وزارة الصحة السعودية على أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا «كوفيد 19»، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.



وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر «عش بصحة» الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحية، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة، وذلك عبر تطبيق «صحة».​



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أوضح في بيان أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس «كورونا» خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية، متوقعاً ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» خلال الأيام القادمة.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من «كورونا» بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة. وأكد أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.



وأظهر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة، أن 50 في المائة من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.



وأضاف في نفس التقرير أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي، وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم ثلاثون عاماً فأكثر.

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