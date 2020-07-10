الجيش الليبي يؤكد تأمين سرت بشكل كامل

المصدر: عواصم - البيان - وكالات

أكد الجيش الوطني الليبي أن مناطق غرب سرت والجفرة مؤمنة بشكل كامل، وتحت سيطرة الجيش الليبي.



وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الاستطلاع الأرضي والجوي مستمر بصفة عامة لملاحقة العدو، وسط جهوزية لأي عمل عسكري، مشيراً إلى أن مناطق غرب سرت والجفرة مؤمنة بشكل كامل، وتحت سيطرة الجيش الليبي.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«البيان»: إن الجيش الليبي يرصد كل تحركات المرتزقة والإرهابيين. ولديها من الإمكانات ما تجعله قادراً على القضاء على أرتال العدو قبل وصولها إلى الخط الأحمر، وأضافت إن سلاح الجو قصف خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من آليات المرتزقة عندما حاولت الاقتراب من سرت والجفرة.



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