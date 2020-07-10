وفاة نائبة عراقية بعد إصابتها بـ«كورونا»

المصدر: بغداد - وكالات

توفيت النائبة في البرلمان العراقي غيداء كمبش الجمعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية العراقية.



ولم يتم الكشف عن توقيت إصابة كمبش بالوباء، لكن النائب مقدام الجميلي قال في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، إنها «كانت تصارع كورونا لمدة أسبوعين».



وتم انتخاب كمبش، النائبة الفائزة في انتخابات 2018 عن محافظة ديالى، رئيسة للجنة التعليم في البرلمان في يوليو 2019.



وبالإضافة لكمبش أعلن في العراق عن إصابة نائبتين أخريين هما محاسن حمدون ووحدة الجميلي، حيث لا تزالان تتلقيان العلاج.



وخلال الشهرين الماضيين شهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس «كورونا» وحالات الوفاة الناجمة عن ذلك.

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