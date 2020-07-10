«النقض» تؤيد المؤبد ضد بديع والشاطر

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

قضت محكمة النقض في مصر، أمس، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مكتب الإرشاد»، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد على كل من بديع ، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، والشاطر، ومحمود أحمد أبو زيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي. كما قضت المحكمة ببراءة 6 من قيادات الإخوان، وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمرشد الراحل محمد مهدي عاكف.

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