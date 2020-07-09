قائد عسكري جديد في الجزائر على منطقة حدودية مع ليبيا

المصدر: الجزائر- د.ب.أ

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع اليوم الخميس، اللواء عمر تلمساني، قائداً للناحية العسكرية الرابعة خلفاً للمرحوم اللواء حسان علايمية.

جاء ذلك بناء على اقتراح من الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، حسبما أفادت مؤسسة الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحافي، إن الرئيس تبون، وقع مرسوماً يتضمن إنهاء مهام اللواء تلمساني، بصفته رئيساً لأركان القوات البرية للجيش الجزائري.

وتعتبر الناحية العسكرية الرابعة من المناطق الاستراتيجية في الجزائر اقتصادياً وأمنياً، حيث يمتد نطاق اختصاصها إلى الحدود مع ليبيا، فضلاً عن أنه يوجد بها الحقول الغنية من النفط والغاز.

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