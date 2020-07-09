طبيب مصري: ذروة كورونا انتهت وهذا الدليل

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، في مصر، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر تتجه نحو الانخفاض وإن الذروة تم تجاوزها.

وأضاف سالم، خلال تصريحاته لبرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أن معدل إصابات كورونا ثابت الآن ويتجه نحو النقصان وإن حالات العدوى تظهر في خلال مدة تتراوح بين 5 و7 أيام؛ وذلك لتقييم آثار قرارات إلغاء حظر التجوال وعودة الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية التزام المخالطين للحالات المصابة بكورونا والمعزولة في المنزل بالإجراءات الوقائية واستخدام المطهرات في المنزل وفي دورات المياه والتباعد الاجتماعي والاهتمام بالتغذية السليمة والنوم لساعات كافية؛ لتعزيز الجهاز المناعي وتجنب الإصابة بالفيروس.

وأكد أنه لا يوجد اتفاق معين لعلاج كورونا، وإنما أغلب المضادات المصممة لعلاج الفيروسات الأخرى بدأنا في تجريبها على الفيروس المستجد، وحسب البروتوكول المصري تم تخصيص علاج حسب شدة المرض.

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