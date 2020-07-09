لا إصابات بـ «كورونا» لليوم الثاني في الأردن

المصدر: عمان- وكالات

أعلن الأردن، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد، لليوم الثاني على التوالي. وبذلك يبقى إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة (1169) حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إنه لليوم الثاني، لم تسجل أي حالات إصابة بـ «كورونا»، فيما سُجِّلت (5) حالات شفاء لهذا اليوم، (2) منها في مستشفى الأمير حمزة، و(3) منها في مستشفى الملكة علياء.

حيث تمّ إجراء (7876) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (448701) فحص.

ورغم عدم تسجيل حالات إصابة، أكدت وزارة الصحّة، أنّ خطورة الوباء ما زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة.

كما تؤكّد الوزارة على أهميّة تطبيق (صحتك)، الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس «كورونا» في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة، وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

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