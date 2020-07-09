قرقاش: استغلال القضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات اختارت التدرج والشفافية والوضوح في نهجها، مؤكداً رفض سياسة العداء لمصر والسعودية والإمارات وفرض الوصاية على العالم العربي.

وقال معاليه، على حسابه الرسمي في "تويتر": "الاستغلال السياسي للقضايا الكبرى عنوان السياسة الإقليمية بكل أسف، فالقضية الفلسطينية يتاجر بها من لم يُعرَف بمساعدة الفلسطينيين، والديمقراطية يدعو لها من لم يعرف الانتخابات، والحمد لله اخترنا في الإمارات التدرج والشفافية والوضوح".

وأضاف: "أستغرب ممن يجاور العالم العربي تاريخياً وحضارياً وجغرافياً ويدير علاقاته بالعداء لمصر والسعودية والإمارات، فكيف تستوي سياسة جيرة مع العرب وفي ثناياها الترصد لهذه الدول الأساسية، وهدفها التوسع وفرض الوصاية بعيداً عن أعراف احترام الجار وعدم التدخل في شؤونه؟".

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