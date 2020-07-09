موريتانيا ترفع حظر التجوّل الليلي الجمعة

المصدر: أ ف ب

أعلن التلفزيون الرسمي الموريتاني أمس الأربعاء أنّ الحكومة ستلغي اعتباراً من الجمعة حظر التجوّل الليلي الساري منذ مارس للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، وستسمح كذلك بالتنقّل مجدّداً بين ولايات البلاد الـ 13.

وأوضح التلفزيون أنّ قرار تخفيف تدابير الإغلاق، التي فرضت للحدّ من تفشّي وباء كوفيد-19، يشمل أيضاً إعادة السماح بتسيير الرحلات الجوية الداخلية.

بالمقابل، فإنّ الحدود البرية والجوية والبحرية المغلقة لمنع تفشّي الوباء ستبقى على حالها، كما أنّ وضع الكمامة في الأماكن العامة سيظل إلزامياً والتجمّعات ستظلّ محظورة.

وأحصت موريتانيا رسمياً لغاية أمس إصابة 5087 شخصاً بالفيروس، توفي منهم 139.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز