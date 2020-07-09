الإمارات: نعمل في إطار عربي لدعم الحل السياسي في ليبيا

المصدر: أبوظبي، طرابلس -البيان، وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها الواضح والداعي إلى وقف فوري لاطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي في ليبيا مؤكدة على عملها في إطار عربي ومع الأصدقاء لدعم الحل السياسي.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس،خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية في تغريدة على حسابه في تويتر «أكدت في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا الشقيقة موقف الإمارات الواضح والداعي إلى وقف فوري لاطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي».

وأضاف «نعمل في إطار عربي ومع الأصدقاء لدعم الحل السياسي، رافضين التدخلات الإقليمية في الشأن العربي وعبث المرتزقة والميليشيات».

لا مؤشرات

يأتي هذا في وقت قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن الجيش «يتوقع هجوماً تركياً في أي وقت»، مشدداً على أن القوات الليبية ستقوم «بكل ما يلزم لردع أي اعتداء».

وأضاف المسماري: «نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت.. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا.. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة وهي معركة سرت الجفرة». وتابع: «لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات».

وأكد أن «القوات المسلحة لا تزال ملتزمة، والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا».

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