الأمم المتحدة: الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة

المصدر: نيويورك - رويترز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن اليوم الأربعاء، من أن الصراع في ليبيا دخل مرحلة جديدة «مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل».

وعبر غوتيريس عن قلقه الشديد من التدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة.

وقال «الصراع في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل، تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال».

وحذرت مصر من أن أي جهد مدعوم من تركيا للسيطرة على سرت قد يدفع جيشها للتدخل المباشر.

وأوضح غوتيريس «تساورنا الشكوك العميقة إزاء الاحتشاد العسكري المثير للانزعاج حول المدينة، وذلك المستوى المرتفع من التدخل الأجنبي المباشر في الصراع في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وتعهدات قطعتها دول أعضاء (في مؤتمر بشأن ليبيا انعقد) في برلين».

وقال غوتيريس إنه على مدار الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، وثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 102 حالة وفاة و254 إصابة في صفوف المدنيين، بزيادة نسبتها 172 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وأضاف أن المرافق الطبية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي تعرضوا لما لا يقل عن 21 هجوماً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز