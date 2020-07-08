«داعش» يقتل رجلاً وزوجته ويختطف اثنين في الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا رجلاً وزوجته، واختطفوا مقاولين اثنين في حادثين منفصلين بمدينة الموصل (400 كم شمالي بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن «عناصر من عصابات داعش هاجمت اليوم أحد المنازل في البلدة القديمة بالموصل فقتلوا رجلاً وزوجته قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة». وأضاف إن «عناصر من داعش اختطفوا اليوم أيضاً مقاولين اثنين في ناحية حمام العليل (20 كم جنوبي الموصل) خلال توجههما إلى مقر عملهما، وما زال مصيرهما مجهولاً حتى الآن».

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف لداعش في كركوك. وذكرت الخلية في بيان أنه «وفق معلومات دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابي في قضاء طوز خرماتو (170 كم شمالي بغداد) ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك».

وأضافت أن «هذه الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل من بينها كهف يضم عبوات ناسفة وأسلحة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه، وقد خرجت قوة لتفتيش مكان هذه الضربات».

وما زالت مناطق عديدة من محافظتي نينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد نشاطاً لعناصر التنظيم، الذين ينفذون هجمات مسلّحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على التنظيم عسكرياً.

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