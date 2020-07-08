الصحة السعودية تكشف سبب تأثر الحوامل بكورونا أكثر من غيرهن

المصدر: البيان الإلكتروني

وجّهت وزارة الصحة السعودية رسالة للسيدات الحوامل تتعلق بحالتهن الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحة سبب تأثرهن أكثر من غيرهن بمضاعفات الفيروس.

وبيّنت الصحة، وفقا لموقع أخبار 24، أن الحوامل أكثر تأثرا من غيرهن بالفيروس، بسبب أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرهما.

ودعت "الصحة" الحوامل إلى التأكد من تطبيقهن للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

يتأثر الحوامل أكثر من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا، تأكدي من تطبيقك للإجراءات الإحترازية. رزقكِ الله الذرية الصالحة#نعود_بحذر pic.twitter.com/upk33TnW8e — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 8, 2020

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