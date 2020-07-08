«حكماء المسلمين» والكنيسة الإنجيلية يتفقان على استكمال مشروع «صناع السلام»

المصدر: القاهرة - وام

اتفق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين وجاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي على استكمال مشروع منتدى «شباب صناع السلام».

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بتجربة منتدى «شباب صناع السلام»، الذي عقد في وقت سابق من عام 2018 في لندن بالتعاون بين مجلس حكماء المسلمين وكنيسة إنجلترا، وأظهر قدرة المؤسسات الدينية على تحقيق التقارب خاصة بين فئة الشباب.. وأبدى فضيلته حرص مجلس الحكماء على مواصلة هذا المشروع الواعد وأن يشمل عدداً أكبر من الشباب من الشرق والغرب.

وأكد فضيلة الإمام الطيب أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة بين الأزهر ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة إنجلترا من أجل تعزيز السلام وحل النزاعات ونشر قيم التعايش والسلام في القارة الإفريقية، من خلال برامج واقعية وطموحة تراعي الأوضاع التي تعيشها إفريقيا.

من جانبه أعرب جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، عن اعتزازه بمتانة العلاقة بين الجانبين، مبينا أن الحوار بين الأزهر وكانتربري بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين أسهم في تحقيق تقدم كبير في مجال التقارب بين الشرق والغرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز