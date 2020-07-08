ذعر من حالات خطف أطفال في دمشق والداخلية تتوعد

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الداخلية السورية الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حالات خطف للأطفال في شوارع وحدائق العاصمة مدينة دمشق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم: "من خلال المتابعة والتحقيق تبين أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة مطلقاً ولم تسجل أي حالة خطف للأطفال بمدينة دمشق، ولم يراجع الوحدات الشرطية ضمن مدينة دمشق أي مواطن للإبلاغ عن حالات خطف، والأسماء الواردة بالمنشور ليس لها دلالة وغير صحيحة".

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت خبراً يتضمن أن مدينة دمشق تعيش حالة من الذعر بعد تكرار حالات اختطاف أطفال تتراوح أعمارهم من / 6 -11 / سنة من الحدائق العامة، وأنه تم إبلاغ الأمن الجنائي ولكن دون جدوى.

وعقبت الوزارة: "بات من الواضح تركيز بعض صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة على نشر هذه الأخبار الكاذبة والملفقة بهدف إثارة الخوف والذعر لدى المواطنين، وتؤكد الوزارة أن هذه الصفحات يتم متابعتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقف ورائها".

وأهابت الداخلية عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وتصديقها خاصة وأن كافة الجرائم الخطرة يتم نشر تفاصيل وقوعها وإلقاء القبض على مرتكبيها على موقع وزارة الداخلية وصفحتها الرسمية على الفيس بوك.

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