حر شديد في السعودية ومدينتان تتجاوز فيهما الحرارة 49 درجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية يوم أمس الثلاثاء، أن مدينتان هما الإحساء والدمام سجلت فيهما أعلى درجات حرارة في المملكة.

وجاءت درجات الحرارة المسجلة كالتالي: الأحساء (49.8)، الدمام (49.4)، الرياض (47)، رفحاء (46)، القيصومة (45.6)، وادي الدواسر (44)، عرعر (43)، شرورة (43)، القصيم (42)، مكة المكرمة (42)، الدوادمي (41)، المدينة المنورة (40)، الجوف (40)، العلا (40)، نجران (40)، ينبع (40).

كما سجلت مدينة بيشة (39)، وجازان (39)، وجدة (39)، والقريات (39)، وتبوك (38)، وطريف (38)، وحائل (38)، والطائف (35)، والوجه (33)، وأبها (32)، وخميس مشيط (31)، والباحة (31).

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