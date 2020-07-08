تفكيك خليتين إرهابيتين في المغرب والجزائر

المصدر: (الجزائر، الرباط - وكالات)

أوقفت قوات الأمن المغربية أمس، أربعة أشخاص يشتبه بأنهم عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة في المملكة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه «في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، بمدينة الناظور والضواحي». وتابع «تتكون الخلية من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة، من بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش».

وفي الجزائر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد بالعاصمة، في عملية أمنية وصفت بـ«الخاطفة والدقيقة».

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن العملية الأمنية تمت نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة براقي في العاصمة، وتمكنت من تفكيك شبكة إرهابية يقودها 5 متطرفين.

وأوضحت التقارير أن فرقة البحث والتدخل والشرطة القضائية قاموا بعملية اقتحام لمنازل المشتبهين، وقامت بتوقيفهم وتفتيش منازلهم.

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