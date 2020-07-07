الصحة المصرية: سنمر من مرحلة ذروة كورونا في هذه الحالة

المصدر: وكالات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، إن رقم إصابات كورونا اليومي الخاص بأمس الاثنين مبشر، مؤكدة أنه «في حال استمرار هبوط منحنى الإصابات اليومي سنكون مررنا من مرحلة ذروة كورونا».

وأضافت «العسال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن معدلات الإصابات اليومي في الفترة الأخيرة يسير وفقًا لمعدلات ثبات معقولة، لافتة إلى أنه حتى أعلى أرقام الإصابات اليومية خلال الفترة الأخيرة كانت أقل من المتوقعة.

وتابعت أن «المنظومة الصحية كانت موفقة في التعامل مع جائحة كورونا»، مشيرة إلى أن معدل الحالات الحرجة انخفض بنسبة كبيرة، وأن معظم حالات الإصابة بسيطة ومتوسطة.

وأوضحت أن نسبة كبيرة من الحالات المصابة من الممكن أن تعالج منزليًا، مؤكدة أن «الأمور تسير بسلاسة، وهناك أماكن متوفرة في المستشفيات والعناية المركزة لاستقبال حالات الإصابة بكورونا».

وعن انتقال كورونا عن طريق الهواء، أوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الفيروس المستجد ينتقل عن طريق الرزاز حتى في حال الكلام العادي، مضيفة أن «كوفيد- 19» يظل معلقًا في الهواء لدقائق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 76 ألفًا و222 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 21 ألفًا و238 متعافين.

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