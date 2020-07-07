الصحة السعودية: 30% زيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في 3 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المشرف على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة السعودية الدكتور جلال العويس خلال الإحاطة الإعلامية اليومية أن المملكة اتخذت منذ بداية جائحة كورونا إجراءات متعددة لمواجهة هذا الفيروس وذلك بدعم القيادة الرشيدة التي وجهت بزيادة السعة السريرية للعنايات المركزة في جميع القطاعات الصحية ، مبينًا أنه في خلال ثلاثة أشهر تم زيادة 30% من السعة السريرية الأساسية للعنايات المركزة.

وأبان أن هذا الجهد بذل في ظل ظروف تنافسية كبيرة بين دول العالم على مثل هذه التجهيزات مما يدل على حرص قيادة المملكة على سلامة الإنسان فيها مواطنًا ومقيمًا، مفيدًا أن رفع السعة السريرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجدة وفر الرعاية الصحية للمرضى وكانت نسبة الإشغال فيها بعد الدعم في الفترة الماضية 64% في الرياض ، و68% في مكة المكرمة ، و75% في جدة. بحسب جريدة "الرياض" السعودية.

وأوضح الدكتور العويس أنهم ملتزمون بدورهم كـ طواقم صحية أو المسؤولين في القطاع الصحي بالعمل على الزيادة المستمرة لأسرة العناية المركزة، مشددًا على أن هذا واجب لن يتخلوا عنه في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ، لافتًا النظر إلى أن المسؤولية مشتركة بينهم كممارسين صحيين ومسؤولين في القطاع الصحي والواجب الذي يجب أن نقوم به كأفراد في المجتمع ونكون سبب في نشر الفيروس مما قد يؤدي إلى الدخول في مثل هذه القصص وإرتفاع نسب إشغال العنايات المركزة وحتى في ظل وجود هذه الأسرة. وأفاد أن الوزارة ستستمر في عملها في رفع الطاقة الإستيعابية والسعة السريرية بجميع القطاعات في جميع مناطق المملكة متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

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