حريق هائل بأحد فنادق العاصمة السعودية وإصابة 22 شخصا

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق هائل صباح اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق بشرق العاصمة السعودية الرياض، وباشرت 9 فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر حادث الحريق والذي نتج عنه 22 إصابة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 10:18 بوجود حريق في أحد الفنادق وتم توجيه 9 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال سبع دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة إلى 3 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى وتبين وجود 22 إصابة، منها 20 حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع ورفضت النقل فيما تم نقل حالتين متوسطتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وأوضح أنه بعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الواحد ظهراً.

وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات، حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية تأخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسؤولة.

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