الأمن الجزائري يطيح بخلية إرهابية من 5 عناصر

المصدر: الجزائر-البيان،وكالات

تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من كشف وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد بالعاصمة، في عملية أمنية وصفت بـ«الخاطفة والدقيقة».

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية الصحف الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن العملية الأمنية تمت نهاية الأسبوع الماضي بمنطقة براقي في الجزائر العاصمة، وتمكنت من تفكيك شبكة إرهابية يقودها 5 إرهابيين.

وأوضحت التقارير أن فرقة البحث والتدخل والشرطة القضائية قاموا بعملية اقتحام لمنازل المشتبهين، وقامت بتوقيفهم وتفتيش منازلهم.

ويوجد شخصان من الموقوفين «لهم صلة قرابة مع إرهابيين تم القضاء عليهم في العقدين الأخيرين».

وشهدت منطقة براقي سنوات التسعينيات عمليات إرهابية ومجازر جماعية نفذتها الجماعات الإرهابية ضد أهالي المنطقة، كما كانت أحد معاقل المسلحين خلال الفترة ذاتها.

وتفرض السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية مخططات أمنية لتأمين المدن والمقرات الرسمية والاقتصادية في مختلف مناطق البلاد خصوصاً العاصمة منذ عدة أعوام، في إطار استراتيجيتها لمجابهة ظاهرة الإرهاب.

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