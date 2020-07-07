الإمارات تروي عطش 600 ألف يمني بالساحل الغربي

المصدر: (عدن ــ وام)

نفذت الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر، على مدى 3 سنوات، 32 مشروعاً لتوفير مياه الشرب النقية بمناطق ومحافظات الساحل الغربي اليمني استفاد منها ما يقارب 600 ألف يمني، وذلك ضمن حزمة من المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تواصل الدولة تقديمها للشعب اليمني الشقيق وشملت مجالات المساعدات الغذائية والإيواء والخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية المستدامة.

فقد بادرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ الوهلة الأولى لتواجدها بالساحل الغربي لليمن بوضع خطة مساعدة إنسانية متكاملة كان لمشاريع المياه النقية الأولوية فيها دعماً لاستقرار الأسر اليمنية وتوفير سبل العيش الكريم لها وعدم التنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن المياه الصالحة للشرب.

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