نائب عراقي: الحل السياسي يوقف الاعتداءات التركية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

صرح نائب عراقي في لجنة الأمن والدفاع بأن الحل السياسي كفيل بإنهاء الأزمة مع تركيا ووقف عملياتها العسكرية شمالي البلاد.

وقال النائب سعران الأعاجيبي في تصريح صحافي «إن الاستنكارات لم تعد تجدي نفعاً وعليه يجب إنهاء ملف الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية عن طريق الحل السياسي وتشكيل وفد للتفاهم مع تركيا». وشدد أنه «يجب أن تكون هناك تفاهمات بين بغداد والإقليم قبل التوجه إلى تركيا نحو هذا الخيار وأن التلويح باستخدام السلاح الافتصادي والتجاري يعد ورقة ضغط ناجحة في هذه الفترة وخاصة أن مقدار التبادل التجاري بين الطرفين كبير».

وتشن تركيا حملة عسكرية تحت مسى مخلب النمر، وتوغلت في إقليم كردستان العراق، أكثر من 15 كيلومتراً. وقوبل العدوان التركي بتنديد عربي واسع.

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