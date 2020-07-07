عبدالله بن زايد يبحث مع نظيريه في باراغواي وكرواتيا تعزيز العلاقات

المصدر: (أبوظبي - وام )

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو ريباس وزير خارجية باراغواي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الأمن الغذائي. كما بحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين وإجراءاتهما لمواجهة تداعياته.

في هذا الصدد أكد سموه ووزير خارجية باراغواي أهمية التعاون والتنسيق القائم على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى لقاح للمرض. وأشاد سموه بدعم جمهورية باراغواي الصديقة لمعرض إكسبو 2020 دبي.. معرباً عن تطلعه لمشاركة متميزة للباراغواي في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة العالم المقبل.

في الأثناء، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع جرليك رادمان وزير خارجية كرواتيا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التجارية والاستثمارية والصحية.

كما تناول الاتصال الهاتفي التطورات الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.

وبحث الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وتبادل سموه ووزير خارجية كرواتيا التعازي في ضحايا «كوفيد 19»وأكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل الوصول إلى لقاح للمرض.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

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