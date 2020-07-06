مقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي أمام منزله

المصدر: البيان الإلكتروني

اغتيل الباحث العراقي هشام الهاشمي، مساء اليوم، على يد مجهولين أمام منزله في بغداد.

وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية": "إلى رحمة الله، اغتيال الدكتور هشام الهاشمي من قِبل مسلحين في منطقة زيونة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة".

وأوضح الناشط العراقي فراس السراي أن الهاشمي تعرض لوابل من الرصاص أدى إلى مقتله.

وهشام الهاشمي خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، ومن أبرز الناشطين خلال التظاهرات العراقية الأخيرة.

والجدير بالذكر أن الهاشمي كتب قبل ساعات من مقتله، على حسابه في "تويتر": "أكثر الشباب الذين يطبّلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون، لا يعرفون شيئاً لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل، وإنّما أنفُسَهم يظلِمون".

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