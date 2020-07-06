مستشار السيسي يزف خبراً ساراً للمصريين بشأن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

زف الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لشؤون الصحة، بشرى سارة للمصريين عن أزمة فيروس كورونا، قائلا: إنه تم السيطرة عليه بفضل الحكومة والمستشفيات.

ولفت «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية إلى أن المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى.

ووجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والشعب ومؤسسات الدولة والمنظومة الطبية؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن مصر ما زالت بها حالات مصابة بفيروس كورونا، لكن الموقف الحالي للفيروس تحت السيطرة، مضيفا: «يجب أن أنوه بأننا مازالت لدينا مشكلة، وتوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا».

وأكد أن مؤسسات الدولة والشعب تكاتفوا في مواجهة فيروس كورونا، ويجب الاستمرار في الحرص واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

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