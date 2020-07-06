105 قضايا جنائية باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأن الهيئة باشرت (105) قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن من أبرز القضايا الجنائية إيقاف (3) موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء، لحصولهم على رشوة تصل إلى 535 ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وإيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات لطلب رشوة بلغت 80 ألف ريال من شركات تشغيلية بالجامعة، وإيقاف ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل بأحد القطاعات العسكرية، والآخران يعملان بإحدى شركات التقييم المعتمدة لدى وزارة الإسكان، لتواصلهم مع أصحاب عقار، والاتفاق معهم على رفع قيمته عن القيمة السوقية بما يقارب مليون ريال، على أن يكون المبلغ الزائد من نصيبهم.

وكان من القضايا أيضاً إيقاف طبيب بوزارة الصحة لقيامه أثناء تكليفه بالإشراف على محاجر صحية لحالات مصابة بفايروس كورونا بالتلاعب، ومخالفة الأنظمة الوقائية للجائحة، بإدخال حالة غير مصابة إلى المحجر لتكون مع عائلتها المصابة، ومن ثم قام بتهريب العائلة إلى منزلها قبل الشفاء من المرض.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

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