17 حالة انتحار في غزة خلال 6 أشهر

المصدر: غزة-أ.ف.ب

أفاد مركز حقوقي في قطاع غزة اليوم الاثنين أنه رصد زيادة في محاولات الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، إذ وثق 17حالة انتحار منذ بداية العام، معبراً عن قلقه.



وقال مركز «الميزان» لحقوق الإنسان إنه «وثق 17 حالة انتحار» خلال الأشهر الستة الأخيرة.



وأوضح سمير زقوت، نائب مدير المركز«وثقنا 17 حالة نجحت في الانتحار، إلى جانب مئات محاولات الانتحار معظمها لدى فئة الشباب لأسباب متعددة بينها الضغوط المعيشية والاقتصادية والفقر المدقع وفقدان الأمل والحاجة لحرية التعبير عن الرأي».



وتتجاوز نسبة الفقر 50 في المئة في القطاع الفقير والذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عقد، وتزيد نسبة البطالة على 40 في المئة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز