وفاة وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي منذ قليل وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار، بعد صراع مع المرض، حسبما نشر موقع صحيفة "اليوم السابع".

يُذكر أن الفريق محمد العصار شارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر، بصفته أحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلّد كل الوظائف الرئيسة لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 26 من الشهر الماضي قراراً بترقية محمد العصار إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.

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