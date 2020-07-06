رغم تزايد الإصابات.. الجزائر تستبعد إعادة فرض الحجر

المصدر: الجزائر - البيان

أكدت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين، أن قرار العودة لفرض الحجر على ولايات «محافظات» بأكملها مستبعد حالياً.



وقال وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، خلال مؤتمر صحافي في الجزائر العاصمة، إن فرض الحجر الصحي ليس قرار الوزارة وحدها، بل بالتشاور بين اللجنة العلمية والسلطات العليا للبلاد.



وأضاف أن «فرض حجر صحي على ولايات بأكملها ليس من أولوياتنا حالياً، لأن التجربة أثبتت فشله»، مؤكداً أن الحجر الصحي الحقيقي يعني التزام كل الجزائريين ببيوتهم، وهو ما يصعب تطبيقه في الوقت الحالي بسبب التأثير السلبي له على الاقتصاد الوطني.



رغم ذلك، أكد بن بوزيد وجود تعليمات بفرض الحجر الصحي على أي بلدية أو دائرة في حال الانتشار الكبير للفيروس بها، وذلك من أجل محاصرة الوباء ومنع انتشار العدوى.



وسجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 463 إصابة جديدة ما يمثل رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية، بارتفاع بلغ 22 حالة مقارنة باليوم الذي قبله، أما الوفيات فتم تسجيل 7 وفيات جديدة.



وعليه يصل إجمالي عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في الجزائر إلى 16404 أما الوفيات 959 حالة وفاة.

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