إسرائيل توزع عشرات الإخطارات بالهدم

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 30 منزلاً ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وقال عضو لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص، إن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، وزعت عشرات الإخطارات بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسيين في مختلف أحياء البلدة، عرف منها منزل شقيق الأسير سامر العيساوي رأفت العيساوي الذي هدمت جرافات الاحتلال منزله عام 2013.



وأضاف: أن طواقم البلدية صورت عدداً من المنشآت والمنازل بعد اقتحامها، منها ما هو قيد الإنشاء والآخر مأهول.



من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 13 فلسطينياً من الضفة، غالبيتهم من بلدات محافظة رام الله والبيرة، بينهم أب ونجله.



وقال نادي الأسير في بيان، إن الاحتلال اعتقل عشرة فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أب ونجله.



كما اعتقل الاحتلال فلسطينييْن من محافظة الخليل، وفلسطيني من بلدة جبع في جنين.

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