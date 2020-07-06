الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة من قبضة الحوثيين

المصدر: صنعاء - د.ب.أ

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن قوات الجيش حررت عدة مناطق في جبهة نجد العتق عقب معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين استمرت لساعات. وأسفرت المعارك حسب البيان، عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح.



وأضاف البيان، بأن الهجوم تزامن مع كمين محكم «استهدف مجاميع تابعة للميليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية».



وأشار البيان إلى أن جثامين القتلى لا تزال منتشرة على الأرض حتى الآن.



وذكر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية «أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الدوريات التابعة للميليشيات».



وقال إن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكميات الذخائر والأسلحة المتنوعة «كانت مكدسة بمواقع الميليشيات في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب».

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