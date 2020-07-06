إمام مسجد يعزف على العود.. والأوقاف السعودية توضح حقيقة الفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان السعودية أي صلة بالشخص "إمام مسجد" الذي ظهر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو يعزف على آلة العودة.

وأوضحت: "أنه إشارة إلى المقطع المتداول الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين عن إمام أحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود ـ على حدّ زعمه ـ فإن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة" بحسب صحيفة "عكاظ".

وشدد الفرع على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالباً بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.

وكان أحد المغردين قد نشر تغريدة قال فيها إن الفن والطرب والأدب والثقافة ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، وهذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا، وظهر في المقطع وهو يعزف على آلة العود، وأحدثت التغريدة جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض، ما استدعى إصدار بيان إعلامي من فرع المساجد والدعوة والإرشاد بجازان للتوضيح.

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